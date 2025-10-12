Palermo 21enne ucciso nel cuore della movida Confessa il ragazzo fermato | In passato aveva importunato la mia fidanzata
Paolo Taormina è stato ucciso non lontano dal Teatro Massimo. Gaetano Maranzano, fermato domenica mattina, ha ammesso di essere l'autore del delitto: «Me lo son visto davanti e ho perso il controllo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
