palermo 21enne ucciso mentre tenta di fermare una rissa

Un ragazzo di 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso a Palermo mentre tentava di sedare un pestaggio scoppiato fuori dal locale dela sua famiglia. I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 in via Spinuzza, nei pressi del locale ‘o Scrusciu. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovanissimi avrebbe scatenato una rissa iniziando a picchiare un ragazzo, e Taormina sarebbe intervenuto per cercare di placare gli animi. Sembrava esserci riuscito, quando un membro del branco ha estratto una pistola e gli ha sparato alla testa. Il colpo è stato fatale. Dopo l’omicidio, il gruppo si è dato alla fuga a bordo di alcuni scooter. 🔗 Leggi su Lettera43.it

