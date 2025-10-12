Palermo 21enne ucciso mentre cerca di fermare pestaggio | parziale confessione del killer fermato

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Sono scattate le ricerche dell'aggressore che ha sparato un colpo di pistola in fronte al 21enne che tentava di sanare una rissa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

palermo 21enne ucciso mentre cerca di fermare pestaggio parziale confessione del killer fermato

© Ildifforme.it - Palermo, 21enne ucciso mentre cerca di fermare pestaggio: parziale confessione del killer fermato

In questa notizia si parla di: palermo - 21enne

Scoppia rissa a Palermo, spari durante la processione: panico tra la folla, ferita lievemente 21enne incinta

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio»

palermo 21enne ucciso mentreOmicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Segnala vanityfair.it

palermo 21enne ucciso mentrePaolo Taormina, 21enne ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa, il killer confessa: «Importunava la mia donna» - Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo 21enne Ucciso Mentre