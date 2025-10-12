Palermo 21enne ucciso | killer indagato trasferito in carcere

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vile atto che si è consumato nel cuore della movida palermitana. Gaetano Maranzano è stato arrestato e finora è l'unico indagato dell'omicidio di cui non si trova l'arma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

palermo 21enne ucciso killer indagato trasferito in carcere

© Ildifforme.it - Palermo, 21enne ucciso: killer indagato trasferito in carcere

In questa notizia si parla di: palermo - 21enne

Scoppia rissa a Palermo, spari durante la processione: panico tra la folla, ferita lievemente 21enne incinta

Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio»

palermo 21enne ucciso killerPalermo, fermato killer del 21enne che ha cercato di sedare una rissa: ha confessato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Palermo, fermato killer del 21enne che ha cercato di sedare una rissa: ha confessato ... Da tg24.sky.it

palermo 21enne ucciso killerPaolo Taormina, 21enne ucciso a Palermo mentre cercava di sedare una rissa, il killer confessa: «Importunava la mia donna» - Stava cercando di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un pestaggio ed è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Palermo 21enne Ucciso Killer