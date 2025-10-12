Palermo 21enne ucciso | i rilievi dei carabinieri
(LaPresse) – I rilievi dei carabinieri nel locale O’scruscio, a Palermo teatro dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo di pistola alla tempia nella notte tra sabato e domenica. I militari hanno fermato il presunto assassino: si tratta di un 28enne originario dello Zen, trovato a casa della compagna nel rione Uditore. I carabinieri nella perquisizione gli hanno trovato una pistola. La vittima era figlio dei titolari. Avrebbe tentato di calmare un gruppo di avventori che stavano picchiando un ragazzo. Ma all’improvviso uno del branco ha estratto la pistola e gli ha sparato a bruciapelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: palermo - 21enne
Scoppia rissa a Palermo, spari durante la processione: panico tra la folla, ferita lievemente 21enne incinta
Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio»
È stato fermato a Palermo, nel quartiere Uditore, il presunto omicida di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la scorsa notte davanti al locale di famiglia mentre cercava di sedare una rissa. Il sospettato, anche lui giovane, è stato individuato grazie alle telecamer - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, 21enne ucciso mentre tenta di sedare una rissa fuori dal locale di famiglia - X Vai su X
Palermo, 21enne ucciso: i rilievi dei carabinieri - I rilievi dei carabinieri nel locale O'scruscio, a Palermo teatro dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
PALERMO. Tenta di bloccare un pestaggio: gli sparano in testa. 21enne ucciso, fermato 28enne: ha confessato - PALERMO ' Svolta nelle indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso la notte scorsa nei pressi del Teatro Massimo, nel cuore della movida palermitana. Segnala virgilio.it