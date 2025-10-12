Palermo 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa Confessa un 28enne | In passato

AGI - C'è una persona fermata dai carabinieri in seguito all' omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, ucciso la scorsa notte intorno alle 3:30 a Palermo, a pochi passi dal teatro Massimo. Il fermato è Gaetano Maranzano, 28 anni, del quartiere Zen, interrogato dai carabinieri del comando provinciale. Le indagini del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi con l'ausilio del Nucleo Investigativo di Palermo mediante l'acquisizione delle immagini delle telecamere pubbliche e private e l'esame delle testimonianze raccolte sul posto, hanno permesso di identificarlo e rintracciarlo. La confessione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Palermo, 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa. Confessa un 28enne: "In passato...

