Palermo 21enne ucciso a colpi di pistola | il Ris sul luogo del delitto

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ris dei carabinieri sta effettuando dei rilievi in piazza Spinuzza, nel centro di  Palermo, dove  Paolo Taormina, 21 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia. L’omicidio è avvenuto alle 3:30, nella notte tra sabato e domenica 12 ottobre. Il presunto killer,  Gaetano Maranzano, 28 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine e avrebbe fatto delle parziali ammissioni di responsabilità agli inquirenti dando una versione di quanto accaduto. L’uomo avrebbe parlato di un risentimento nei confronti della vittima che in passato avrebbe importunato la sua fidanzata. Una ricostruzione al vaglio delle autorità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

