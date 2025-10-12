Palermo 21enne ucciso a colpi di pistola | il luogo dell' omicidio

(LaPresse) – I carabinieri hanno fermato il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo di pistola alla tempia questa notte in piazza Spinuzza, nel centro di Palermo. Si tratta di un 28enne originario dello Zen, trovato a casa della compagna nel rione Uditore. I carabinieri nella perquisizione gli hanno trovato una pistola. L’uomo è stato portato in caserma per essere interrogato. L’omicidio è avvenuto fra i tavolini del locale O’scruscio. La vittima era figlio dei titolari. Avrebbe tentato di calmare un gruppo di avventori che stavano picchiando un ragazzo. Ma all’improvviso uno del branco ha estratto la pistola e gli ha sparato a bruciapelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

