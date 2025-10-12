Palermo | 21enne tenta di sedare una rissa e viene ucciso con un colpo di pistola
AGI - Ha provato a fermare una rissa, a soccorrere un ragazzo vittima di un pestaggio, ma è stato ucciso con un colpo di pistola. E' accaduto nella notte a Palermo, nei pressi del Teatro Massimo, zona di "movida" notturna. Paolo T., figlio dei proprietari del locale dove è avvenuta la rissa, aveva 21 anni. Il ragazzo intorno alle tre del mattino si è accorto che un gruppo aveva aggredito un coetaneo ed e' intervenuto in suo aiuto. Ma uno dei componenti della banda, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco a distanza ravvicinata puntando dritto alla fronte del 21enne ed è fuggito a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Agi.it
palermo - 21enne
Prova a difendere un ragazzo dal branco a Palermo, il 21enne Paolo Trapani ucciso con un colpo alla testa
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo in testa nel cuore della movida: «Cercava di fermare un pestaggio»
