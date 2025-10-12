Palazzi aperti a Torino si visitano le sedi istituzionali

In occasione di tre ricorrenze dal profondo valore civico 25 aprile (Festa della Liberazione), 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana) e il 4 novembre (Giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate) sei palazzi delle istituzioni pubbliche che hanno sede in edifici storici torinesi aprono le loro porte per offrire un percorso insolito nel cuore della città. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Palazzi aperti, a Torino si visitano le sedi istituzionali

In questa notizia si parla di: palazzi - aperti

“Cortili aperti” tra piazze, corti e palazzi: Martano scopre i suoi tesori

Notte bianca... e cultura. Musei e palazzi aperti

Giornate FAI d'Autunno 2025: cosa vedere, case e palazzi aperti. Tutti i luoghi a Milano

Abbiamo selezionato, nel mare di castelli, tenute e palazzi aperti per l'occasione, alcuni luoghi unici e interessanti, tutti immersi nella natura - facebook.com Vai su Facebook

Giornate Fai d'Autunno 2025, i luoghi da visitare a Torino - Le Giornate offrono un messaggio di speranza e di progresso, evidenziando come la collaborazione tra pubblico e privato possa contribuire a preservare e valorizzare il patrimonio. Lo riporta tg24.sky.it

A Torino i palazzi aulici aprono le porte al pubblico (gratis) il 4 Novembre: al via le prenotazioni - Torino celebra le sue radici storiche e civiche con un'iniziativa di grande pregio: l'apertura straordinaria e gratuita di sei istituzioni pubbliche ospitate in edifici storici, in occasione delle pri ... torinotoday.it scrive