Pakistan e Afghanistan prove di guerra lungo la frontiera | ecco che cosa succede

Alta tensione tra Pakistan e Afghanistan. Nelle ultime ore sono scoppiati intensi scontri a fuoco lungo il confine tra i due Paesi, nelle stesse turbolente aree di frontiera dove i talebani pakistani, organizzati nel gruppo armato militante islamista Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp), hanno da tempo ripreso la loro guerriglia contro le forze di sicurezza di Islamabad. Che cosa è successo? Le forze afghane hanno attaccato le postazioni pakistane in risposta all’attacco aereo che il Pakistan avrebbe sferrato a Kabul, all’inizio della scorsa settimana, per eliminare alcuni alti funzionari del Ttp (un attacco aereo non ufficialmente riconosciuto dai pakistani). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Pakistan e Afghanistan, prove di guerra lungo la frontiera: ecco che cosa succede

