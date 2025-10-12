Pagelle Monopoli – Salernitana 0-1 | sublime Capomaggio il ‘tridente’ penalizza Ferraris

12 ott 2025

La Salernitana sbanca il Veneziani e conferma la vetta solitaria della classifica. Un gustoso aperitivo in attesa della supersfida del Massimino. Un lampo d’autore di Capomaggio, il leader tecnico e carismatico del centrocampo granata, decide la sfida di Monopoli e consegna alla Salernitana una vittoria pesante, forse non scintillante ma dal peso specifico enorme sull’inguardabile terreno di gioco del Veneziani. Sul sintetico pugliese, gli uomini di Raffaele confermano solidità e maturità, resistendo al ritorno dei padroni di casa e amministrando il vantaggio con lucidità. I granata recriminano per un fallo in area su Achik. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

