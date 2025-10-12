Pagelle Estonia Italia ottimi voti per gli interisti dalla Gazzetta dello Sport | in tre sopra il 6,5!

Inter News 24 Pagelle Estonia Italia, ottimi voti per gli interisti dalla Gazzetta dello Sport: Pio, Barella e Dimarco i migliori, senza voto Frattesi. Nel match vinto dall’ Italia per 3-1 contro l’ Estonia, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026, gli interisti hanno avuto un ruolo fondamentale. Francesco Pio Esposito, autore del primo gol in Nazionale, è stato premiato con un 7 pieno da La Gazzetta dello Sport, che lo ha anche designato come il migliore in campo. Il giovane attaccante ha mostrato grande qualità, segnando con freddezza e dimostrando di essere una promessa per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

