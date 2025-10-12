Inter News 24 Pagelle Estonia Italia, dei quattro nerazzurri “a voto”, Pio Esposito e Dimarco i preferiti del Corriere della Sera. Le valutazioni finali. Una serata a tinte nerazzurre quella di ieri, con l’ Italia che ha sconfitto l’ Estonia 3-1 nella quinta giornata delle qualificazioni per i Mondiali 2026. I quattro giocatori dell’ Inter in campo si sono rivelati fondamentali per la squadra di Gennaro Gattuso, con Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito tra i protagonisti principali. Dimarco ha fornito un assist e creato numerose occasioni, mentre Esposito ha segnato il suo primo gol con la Nazionale, dimostrando grande freddezza sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pagelle Estonia Italia, ottima performance degli interisti. Il Corriere della Sera premia Dimarco e Pio Esposito