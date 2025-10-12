Pagelle Estonia Italia | il Corriere dello Sport premia Pio Esposito più degli altri nerazzurri! Ecco i voti
Inter News 24 Pagelle Estonia Italia, è Pio Esposito a meritarsi il voto più alto tra i giocatori nerazzurri. Semplice 6 per Bastoni, senza voto Frattesi. Nel post-partita di Estonia-Italia, il Corriere dello Sport ha assegnato ottimi voti agli interisti, con Francesco Pio Esposito protagonista assoluto, grazie al suo primo gol con la Nazionale. L’attaccante nerazzurro ha ottenuto un 7, risultando decisivo nel 3-1 finale con un gol splendido al volo, dopo un perfetto passaggio di Spinazzola. L’entusiasmo di Esposito è stato palpabile, ed è stato premiato con un voto più alto rispetto agli altri interisti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: pagelle - estonia
PAGELLE E TABELLINO ITALIA-ESTONIA 5-0: Kean-Retegui danno speranza, Locatelli a rilento
Pagelle Italia Estonia: Cambiaso entra e sforna l’assist, Locatelli impreciso. Kean letale, mentre l’obiettivo Tonali… VOTI
Italia-Estonia 5-0, le pagelle: Retegui (7,5) scatenato nella "sua" Bergamo, Kean (6,5) voglioso, Bastoni (6,5) certezza
Pagelle GdS - #EstoniaItalia, #Esposito MVP: voto 7 (come #Dimarco e #Barella). #Bastoni è da 6 - X Vai su X
Pagelle Estonia-Italia: tutti i voti degli azzurri. Pio Esposito da applausi, male Donnarumma Vai su Facebook
Pagelle Estonia-Italia: Donnarumma errore grave 4,5, Pio Esposito cervello fino 7, Dimarco piede fatato 7 - Calafiori testa alta e personalità, Barella non si risparmia, Orsolini recita fuori dal coro: voti e giudizi dei protagonisti ... Riporta corriere.it
Le pagelle di Estonia-Italia 1-3: Kean e Retegui si confermano, Pio Esposito boom, stecca solo Donnarumma - Donnarumma unico bocciato nell'Italia, promossi Kean, Retegui e Pio Esposito. Come scrive eurosport.it