Pagelle Estonia Italia | il Corriere dello Sport premia Pio Esposito più degli altri nerazzurri! Ecco i voti

Inter News 24 Pagelle Estonia Italia, è Pio Esposito a meritarsi il voto più alto tra i giocatori nerazzurri. Semplice 6 per Bastoni, senza voto Frattesi. Nel post-partita di Estonia-Italia, il Corriere dello Sport ha assegnato ottimi voti agli interisti, con Francesco Pio Esposito protagonista assoluto, grazie al suo primo gol con la Nazionale. L’attaccante nerazzurro ha ottenuto un 7, risultando decisivo nel 3-1 finale con un gol splendido al volo, dopo un perfetto passaggio di Spinazzola. L’entusiasmo di Esposito è stato palpabile, ed è stato premiato con un voto più alto rispetto agli altri interisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

