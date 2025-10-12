Pagelle Estonia Italia | brillano gli interisti a Tuttosport! I migliori loro due
Inter News 24 Pagelle Estonia Italia: brillano gli interisti a Tuttosport! Il primo gol in nazionale di Esposito vale un 7, stesso voto per Dimarco. Nel day after della vittoria dell’ Italia per 3-1 contro l’Estonia, quinta giornata di qualificazione ai Mondiali 2026, Tuttosport ha premiato le prestazioni dei giocatori nerazzurri scesi in campo, con particolare attenzione a Francesco Pio Esposito e Federico Dimarco, entrambi protagonisti del match. Pio Esposito ha ricevuto un 7 per il suo ottimo debutto in Nazionale, coronato dal primo gol con la maglia azzurra. Il quotidiano lo ha definito un “predestinato”, evidenziando la sua capacità di lavorare bene di sponda e la sua freddezza sotto porta per il momentaneo 3-0. 🔗 Leggi su Internews24.com
