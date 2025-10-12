Pagelle Ballando con le Stelle | Barbara D’Urso come The Mask Mariotto imbarazzante

Roma, 11 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, quella andata in onda nella notte fra sabato 11 e domenica 12 ottobre – è cominciata subito dopo la partita di calcio fra Italia ed Estonia e si è conclusa a notte inoltrata -, che si è protratta sino a notte inoltrata. Ma che comunque non ha risparmiato colpi di scena e polemiche fra i concorrenti e i componenti della giuria. Fabio Fognini e Giada Lini: voto Dai che almeno sorride. La notizia è che Fabio Fognini sta cominciando a lasciarsi andare. E sul palco sta lasciando intravedere non solo il suo essere umano e neanche del tutto spocchioso, ma anche il fatto che può ballare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

