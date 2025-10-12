Pagelle Ballando con le Stelle | Barbara D’Urso come The Mask Mariotto imbarazzante
Roma, 11 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. Una puntata, quella andata in onda nella notte fra sabato 11 e domenica 12 ottobre – è cominciata subito dopo la partita di calcio fra Italia ed Estonia e si è conclusa a notte inoltrata -, che si è protratta sino a notte inoltrata. Ma che comunque non ha risparmiato colpi di scena e polemiche fra i concorrenti e i componenti della giuria. Fabio Fognini e Giada Lini: voto Dai che almeno sorride. La notizia è che Fabio Fognini sta cominciando a lasciarsi andare. E sul palco sta lasciando intravedere non solo il suo essere umano e neanche del tutto spocchioso, ma anche il fatto che può ballare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pagelle - ballando
Barbara D'Urso teatrale, Francesca Fialdini rivelazione: le pagelle di Ballando con le Stelle
Ballando con le Stelle, pagelle della prima puntata: la lunga attesa della D’Urso (6), Fialdini “algida” (8)
Ballando con le Stelle, pagelle prima puntata: Barbara D'Urso già "riposizionata", Fialdini nuova Guaccero?
Ballando con le Stelle, pagelle seconda puntata: noia, Delogu "troppo normale", Belén prossima ballerina? - X Vai su X
Le pagelle della seconda puntata di Ballando con le stelle. Chi vi è piaciuto di più? - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle della seconda puntata di “Ballando con le stelle 2025”: Francesca Fialdini si conferma al vertice - Francesca Fialdini domina la classifica anche nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2025. Lo riporta iodonna.it
Marcella Bella permalosa, Barbara D'Urso trattenuta e Francesca Fialdini esplosiva: le pagelle di Ballando con le Stelle - I giudizi alle esibizioni della seconda puntata di sabato 4 ottobre del talent show condotto da Milly Carlucci ... Segnala quotidiano.net