Padula, 34 milioni al Vallo di Diano per la viabilità

Ammontano a  34 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Campania  per il miglioramento della viabilità nel  Vallo di Diano,  basso comprensorio a sud di Salerno, nell’ambito del maxi intervento da 1 miliardo di euro previsto dal  Bando Strade Regionali.  Lo rende noto il consigliere regionale  Luca Cascone,  annunciando che sono  13 i progetti finanziati  nel comprensorio valdianese, alcuni dei quali a carattere intercomunale, per un totale di 33.999.546,78 euro. “Ieri è stato firmato il decreto con la graduatoria del Bando Strade tanto atteso dai Comuni di tutta la Campania – ha spiegato Cascone -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

