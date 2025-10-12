Pace ora Una mostra interattiva
Inaugurata sabato scorso nei locali Ciaf della Biblioteca Comunale di Gallicano, l’originale e coinvolgente mostra interattiva "Pace e Non Violenza Attiva Ora", che sarà fruibile al pubblico fino al 31 gennaio del 2026. L’ingresso è libero e l’iniziativa si rivolge a studenti, famiglie, educatori offrendo l’opportunità di intraprendere un percorso di riflessione e crescita personale e collettiva. L’evento, promosso dalla Corrente Pedagogica Umanista Universalista e da "La Comunità per lo Sviluppo Umano – Ahimsa ODV", con il patrocinio del Comune di Gallicano, ha registrato, già dalla sua prima giornata di apertura, una calorosa partecipazione di autorità, associazioni e di numerosi cittadini, uniti nell’impegno per la promozione di una cultura di pace e non violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pace - mostra
“Se vuoi la pace prepara la pace”, la lotta alle guerre nella mostra dedicata a Enrico Berlinguer a Firenze
"Stop al genocidio a Gaza": il corteo Pro-Pal assedia la Mostra del Cinema di Venezia. Pupi Avati: "Boicottare il cinema non porta pace"
Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace
Donna, Arte e Pace tra Passato e Futuro. Conferenza e mostra organizzata dalle Amiche del Museo al Museo Correale. Parteciperanno, per compatibilità di orario, le classi terze della scuola secondaria : 3E - merc 15 ott ore 11.00 3A - ven 17 ore 12.00 #ictass - facebook.com Vai su Facebook
A Gallicano una Mostra Interattiva per Promuovere la Cultura di Pace - La comunità di Gallicano si prepara ad accogliere un'iniziativa di grande valore etico e sociale: la mostra interattiva "PACE E NONVIOLENZA ATTIVA ORA! Si legge su pressenza.com
Gallicano: Una Giornata All’Insegna della Partecipazione e dell’Impegno per la Nonviolenza - Sabato 4 ottobre 2025 alle 15:30 presso i locali CIAF della Biblioteca Comunale, si è tenuta con grande successo l'inaugurazione della Mostra Interattiva ... Segnala pressenza.com