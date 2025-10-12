Pace ora Una mostra interattiva

Lanazione.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurata sabato scorso nei locali Ciaf della Biblioteca Comunale di Gallicano, l’originale e coinvolgente mostra interattiva "Pace e Non Violenza Attiva Ora", che sarà fruibile al pubblico fino al 31 gennaio del 2026. L’ingresso è libero e l’iniziativa si rivolge a studenti, famiglie, educatori offrendo l’opportunità di intraprendere un percorso di riflessione e crescita personale e collettiva. L’evento, promosso dalla Corrente Pedagogica Umanista Universalista e da "La Comunità per lo Sviluppo Umano – Ahimsa ODV", con il patrocinio del Comune di Gallicano, ha registrato, già dalla sua prima giornata di apertura, una calorosa partecipazione di autorità, associazioni e di numerosi cittadini, uniti nell’impegno per la promozione di una cultura di pace e non violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pace ora una mostra interattiva

© Lanazione.it - ”Pace, ora“. Una mostra interattiva

In questa notizia si parla di: pace - mostra

“Se vuoi la pace prepara la pace”, la lotta alle guerre nella mostra dedicata a Enrico Berlinguer a Firenze

"Stop al genocidio a Gaza": il corteo Pro-Pal assedia la Mostra del Cinema di Venezia. Pupi Avati: "Boicottare il cinema non porta pace"

Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace

pace mostra interattivaA Gallicano una Mostra Interattiva per Promuovere la Cultura di Pace - La comunità di Gallicano si prepara ad accogliere un'iniziativa di grande valore etico e sociale: la mostra interattiva "PACE E NONVIOLENZA ATTIVA ORA! Si legge su pressenza.com

Gallicano: Una Giornata All’Insegna della Partecipazione e dell’Impegno per la Nonviolenza - Sabato 4 ottobre 2025 alle 15:30 presso i locali CIAF della Biblioteca Comunale, si è tenuta con grande successo l'inaugurazione della Mostra Interattiva ... Segnala pressenza.com

Cerca Video su questo argomento: Pace Mostra Interattiva