pace ora una mostra interattiva

Inaugurata sabato scorso nei locali Ciaf della Biblioteca Comunale di Gallicano, l’originale e coinvolgente mostra interattiva "Pace e Non Violenza Attiva Ora", che sarà fruibile al pubblico fino al 31 gennaio del 2026. L’ingresso è libero e l’iniziativa si rivolge a studenti, famiglie, educatori offrendo l’opportunità di intraprendere un percorso di riflessione e crescita personale e collettiva. L’evento, promosso dalla Corrente Pedagogica Umanista Universalista e da "La Comunità per lo Sviluppo Umano – Ahimsa ODV", con il patrocinio del Comune di Gallicano, ha registrato, già dalla sua prima giornata di apertura, una calorosa partecipazione di autorità, associazioni e di numerosi cittadini, uniti nell’impegno per la promozione di una cultura di pace e non violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

