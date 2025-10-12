Özer lascia la Turchia senza permesso scoppia il caso | cosa è successo alla squadra di Montella

Il portiere della Turchia ha lasciato il ritiro senza avere il permesso della federazione: "Tale comportamento è inaccettabile". Ma Özer ha spiegato la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ce ne andiamo tutti in Turchia: stesso percorso di Osimhen | Lascia Napoli il 1° agosto

Sancho Juventus, una nuova squadra interessata all’inglese! L’indiscrezione dalla Turchia lascia tutti a bocca aperta: le ultimissime novità

Marco Asensio al Fenerbahçe: l’ex Real Madrid lascia il PSG e vola in Turchia

Continua il nostro tour della Turchia, dopo la visita di Ankara dove abbiamo visitato il mausoleo di Ataturk ci siamo diretti in cappadocia, il suo paesaggio fiabesco ogni volta ci lascia a bocca aperta

Disavventura per Yamal: i compagni lasciano la Turchia senza di lui - Disavventura per Lamine Yamal, lasciato in Turchia mentre i compagni della Nazionale spagnola tornavano a casa dopo il 6- Scrive calciomercato.it