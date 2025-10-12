Ottobre di sangue sulle strade di Roma e provincia Otto morti dall' inizio del mese

Un ottobre di sangue sulle strade di Roma e provincia. Otto le vittime dall'inizio del mese. L'ultima in ordine di tempo è il 48enne che all'alba di domenica 12 ottobre ha perso la vita. Lo scontro, che si è verificato sulla via Pontina all'altezza del chilometro 12, ha coinvolto anche una Lancia. 🔗 Leggi su Romatoday.it