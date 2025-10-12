Ottobre di sangue sulle strade di Roma e provincia Otto morti dall' inizio del mese

Un ottobre di sangue sulle strade di Roma e provincia. Otto le vittime dall'inizio del mese. L'ultima in ordine di tempo è il 48enne che all'alba di domenica 12 ottobre ha perso la vita. Lo scontro, che si è verificato sulla via Pontina all'altezza del chilometro 12, ha coinvolto anche una Lancia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ottobre sangue strade romaRoma, tragedia a Tor San Lorenzo: muore 50enne in un frontale sul lungomare - Un terribile incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, è costato la vita a un uomo di 50 ... Scrive iltempo.it

ottobre sangue strade romaAncora sangue sulle strade, tre morti in incidenti - Incidente mortale ieri sera su via Salaria, oltre lo svincolo del Grande raccordo anulare di Roma. Secondo msn.com

