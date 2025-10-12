Ottobre di sangue sulle strade di Roma e provincia Otto morti dall' inizio del mese
Un ottobre di sangue sulle strade di Roma e provincia. Otto le vittime dall'inizio del mese. L'ultima in ordine di tempo è il 48enne che all'alba di domenica 12 ottobre ha perso la vita. Lo scontro, che si è verificato sulla via Pontina all'altezza del chilometro 12, ha coinvolto anche una Lancia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: ottobre - sangue
Festa del donatore di sangue dell'Avis il 12 ottobre a Santa Maria Capua Vetere
Neoplasie sangue, l'1 ottobre a Roma vertice annuale 'Blood Cancer Summit'
Colleferro. Il 4 Ottobre doppio appuntamento per l’Avis comunale con la donazione di sangue e l’inaugurazione della nuova sede
Tenetevi liberi il 19 Ottobre perché saremo presso la parrocchia Santa Galla, in circonvallazione Ostiense, 195 per un'intera mattinata dedicata alla donazione del sangue con la nostra autoemoteca . ? Prenota la tua donazione sul sito www.lareteditutt - facebook.com Vai su Facebook
Neoplasie sangue, l'1 ottobre a Roma vertice annuale 'Blood Cancer Summit' - X Vai su X
Roma, tragedia a Tor San Lorenzo: muore 50enne in un frontale sul lungomare - Un terribile incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, è costato la vita a un uomo di 50 ... Scrive iltempo.it
Ancora sangue sulle strade, tre morti in incidenti - Incidente mortale ieri sera su via Salaria, oltre lo svincolo del Grande raccordo anulare di Roma. Secondo msn.com