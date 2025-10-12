Ottobre al mare fra tuffi e tintarella Stabilimenti balneari aperti in Versilia
Viareggio, 12 ottobre 2025 – Domenica di ottobre, che caldo fa! Una variazione sul tema del celebre motivo, interpretato da Bobby Solo, calza a pennello in questo fine settimana d’autunno primaverile. E così, complici le temperature miti abbondantemente annunciate, in tantissimi hanno deciso di passare in spiaggia un pomeriggio di relax, sole e, per i più coraggiosi, tuffi. FOTO UMICINI Aperture fino al 2 novembre. Dopo un’estate di meteo incerto, la Versilia si prende la sua rivincita con diversi stabilimenti balneari che sono rimasti ancora aperti (a Forte dei Marmi ad esempio l'ordinanza del sindaco consente l'apertura fino al 2 novembre) e tante persone che in questo 12 ottobre si si sono godute il sole, soprattutto nella tarda mattinata, in costume. 🔗 Leggi su Lanazione.it
