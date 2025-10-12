Ottobrata agli sgoccioli | vortice sul Tirreno isole nel mirino

Domenica 12 ottobre 2025 regala ancora cielo limpido e temperature sopra la media. Ma sul Mediterraneo si prepara un cambio di passo: un vortice in formazione potrebbe raggiungere le Isole Maggiori a metà settimana, trasformando l’ottobrata in una fase di maltempo intenso. Un’Italia sospesa tra quiete e instabilità imminente. Caldo di ottobre e cielo terso: . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ottobrata agli sgoccioli vorticeMeteo: piogge e temporali nel weekend, poi si va verso l’ottobrata - METEO SINO AL 10 OTTOBRE 2025, ANALISI E PREVISIONE Il freddo anomalo è agli sgoccioli, ma il meteo resterà ancora contraddistinto da una certa ... msn.com scrive

