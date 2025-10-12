Otto funghi venduti per 4.850 euro | il primo raccolto di matsutake in Giappone vale quanto un’auto usata
Nel mercato cittadino di Tambasasayama, nella prefettura di Hyogo in Giappone, si è consumato un evento che ogni anno segna l’inizio dell’autunno gastronomico: la prima asta stagionale dei funghi matsutake. Fin qui, tutto nella norma. Quest’anno, però, le cifre raggiunte hanno superato ogni aspettativa. Otto esemplari di questi pregiati funghi sono stati battuti all’asta per 850mila yen, l’equivalente di circa 4.850 euro, stabilendo un record che ha attirato l’attenzione di ristoratori e appassionati in tutto il Paese. I funghi venduti pesavano complessivamente 263,5 grammi e includevano esemplari ancora allo stadio di bocciolo, con lunghezze comprese tra 6,5 e 11 centimetri. 🔗 Leggi su Cultweb.it
