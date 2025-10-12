OstaggiHamas | completati i preparativi

17.40 Hamas ha "completato i preparativi" per il rilascio degli ostaggi vivi. Così fonti vicine ai negoziati ribadendo che il movimento continua a chiedere il rilascio dei leader palestinesi in cambio degli ostaggi. Hamas sta insistendo affinché la lista definitiva dei prigionieri che Israele deve rilasciare nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco includa "sette leader di alto livello". Tra questi Marwan Barghouti, Ahmad Saadat,Ibrahim Hamed e Abbas Al-Sayyed. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it