Ospite la matricola Fermignanese Sansovini | Sangiustese ora continuità nei risultati
"Dobbiamo dare continuità al lavoro e alla prestazione caratteriale avuta a Chiesanuova". Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, parla della sfida casalinga contro la Fermignanese. "Si tratta di una squadra in salute e imbattuta, è una neopromossa – spiega – che ha l’entusiasmo a mille dopo l’ottima partenza. Ha giocatori di gamba, abili negli inserimenti e che portano diversi calciatori avanti. Noi dovremo coprire bene gli spazi e ripartire con cattiveria per fare male". I rossoblù hanno fuori Morazzini, Lattanzi, e Strupscekj. Il tecnico è soddisfatto dalle risposte della squadra. "Ho trovato in tutti una grande predisposizione, spero che i ragazzi abbiano ritrovato la fiducia venuta inevitabilmente a mancare dopo tre ko di fila: ecco perché è importante dare continuità ai risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ospite - matricola
Partito dal Sud Africa e, dopo ben 3 scali tecnici, arrivato ieri sera ad Orio questo bellissimo Learjet 35A con matricola Sudafricana ZS-TOW. Fotografato al parcheggio quest’oggi, è stimato in partenza domani mattina alle 07.10. Foto By Giuseppe Danesi Milan Vai su Facebook
Nell’ambito del programma di accoglienza delle matricole del Dipartimento GEPLI, lunedì 29 settembre la #LUMSA ospiterà a #Roma l'incontro "Il lavoro che cambia. Persone, tecnologie e opportunità", rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale. Ospite - X Vai su X
Ospite la matricola Fermignanese. Sansovini: "Sangiustese, ora continuità nei risultati» - "Dobbiamo dare continuità al lavoro e alla prestazione caratteriale avuta a Chiesanuova". Lo riporta sport.quotidiano.net