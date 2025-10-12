Ospitaletto | sul macchinone con pistola e attrezzi da scasso arrestato

Ospitaletto, 12 ottobre 2025 – Giornate movimentate sulle strade della provincia di Brescia. Dopo la scoperta di un trentaseienne, bloccato su una Lamborghini lanciata a tutto gas fino a Grumello del Monte, e lo stop ad un gruppo di ragazzi con un machete in auto, i carabinieri di Chiari sono rientrati in azione. Poche ore dopo queste operazioni, infatti, i militari dell’Arma hanno bloccato un trentanovenne albanese, nella cui auto di grossa cilindrata sono stati trovati un revolver calibro 357 Magnum con matricola abrasa, vari arnesi per lo scasso e un’altra pistola, stavolta giocattolo. L’uomo è stato identificato e perquisito nel pomeriggio di giovedì scorso, a Ospitaletto, durante un servizio di controlli sulle strade del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

