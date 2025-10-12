Ospedale in piazza contro il terzo polo
Ancora in piazza per dire “no“ al progetto terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina e spunta la proposta della consulta della sanità comunale. Alla vigilia della presentazione del nuovo piano sanitario regionale il City Forum e i comitati cittadini ieri mattina ha riunito ancora gli spoletini davanti all’ospedale per ribadire la richiesta di riattivare al nosocomio spoletino tutti i servizi, che erano presenti prima della destinazione a Covid hospital. Due le principali richieste avanzate alla regione: Spoleto deve rimanere un presidio di emergenza-urgenza e no al progetto terzo polo ospedaliero Foligno-Spoleto-Valnerina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
