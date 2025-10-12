Osio Sopra ha una nuova casa per lo sport | inaugurato il campo da calcio sintetico

Osio Sopra. È stato inaugurato nel pomeriggio di sabato 11 ottobre il nuovo campo da calcio sintetico di Osio Sopra. Un’opera importante e attesa dalla comunità, che ha sostituito il vecchio terreno in terra e che diventa oggi il fiore all’occhiello della Polisportiva del Paese. L’intervento, realizzato grazie al contributo del Credito Sportivo, era iniziato a febbraio e nonostante qualche piccolo imprevisto è stato terminato in tempo per le prime battute della stagione sportiva 2025-2026. Era stato l’ex sindaco Edilio Pelicioli, ora assessore esterno all’Edilizia, a spingere per la realizzazione insieme alla sua giunta e il neo primo cittadino Luca Colleoni ha portato a termine l’idea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

