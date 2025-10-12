Orsolini carico dopo la vittoria con l’Estonia | Non era facile qui la Norvegia ha faticato…

Inter News 24 Orsolini manifesta il proprio entusiasmo a seguito della vittoria in Nazionale: le parole del giocatore del Bologna. Dopo il convincente successo per 3-1 contro l’Estonia, Riccardo Orsolini ha rilasciato delle dichiarazioni positive sulla prestazione della Nazionale italiana. Intervistato da Sport Mediaset, l’attaccante del Bologna ha parlato dell’impegno profuso in campo, dell’obiettivo di qualificarsi ai Mondiali 2026 e dell’importanza di consolidare la seconda posizione nel girone. Orsolini ha anche riflettuto sul cammino della squadra, mostrando grande determinazione nel voler raggiungere il traguardo, nonostante le difficoltà incontrate nelle partite precedenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Orsolini carico dopo la vittoria con l’Estonia: «Non era facile, qui la Norvegia ha faticato…»

In questa notizia si parla di: orsolini - carico

Orsolini: «Abbiamo faticato fino alla fine, l’importante è non arrendersi mai» "Abbiamo faticato fino alla fine. Vedi, a volte quando incontri squadre che non ti permettono di giocare come vorresti, l’importante è non arrendersi mai. Siamo stati lì sul pezzo fino alla - facebook.com Vai su Facebook

Orsolini fa felice il Dall’Ara: 1-0 al Como e prima vittoria in campionato - BOLOGNA – Dimenticate lo champagne e il calcio spettacolo messo in mostra la settimana scorsa su quel ramo del lago di Como, la festa si può fare anche col Pignoletto, la pragmatica e l’applicazione. Da bologna.repubblica.it

Prima vittoria del Bologna, Orsolini stende il Como al Dall’Ara - La compagine emiliana, dopo il ko all'esordio, conquista la sua prima vittoria stagionale superando 1- notizie.tiscali.it scrive