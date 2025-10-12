Orsini sul Nove | Il piano Trump è un tentativo di costruire una cornice giuridica intorno alla pulizia etnica della Palestina

“Il piano di Trump è semplicemente il tentativo di costruire una cornice giuridica intorno alla pulizia etnica della Palestina “. Così Alessandro Orsini ad Accordi&Disaccordi il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Secondo il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss “questo si capisce dalla differenza tra il punto 2 del piano e il punto 10. Il punto due infatti dice che tutta la ricostruzione di Gaza avverrà ad esclusivo vantaggio dei suoi abitanti, il punto 10 invece dice che la ricostruzione avverrà in base al libero mercato attraverso l’attrazione di capitali privati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Orsini sul Nove: “Il piano Trump è un tentativo di costruire una cornice giuridica intorno alla pulizia etnica della Palestina”

Hamas ha accettato il piano di Trump per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza, scrive Haaretz - Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto, basandosi su fonti informate dei fatti ma rimaste anonime, che Hamas avrebbe accettato un piano proposto dall’amministrazione statunitense di Donald Trump ... Secondo ilpost.it

'Il piano Trump per Gaza prevede graduale ritiro Idf' - Tra i 21 punti del piano Trump per Gaza c'è anche il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell'intesa. Come scrive ansa.it