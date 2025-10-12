Orrore sulla movida 21enne cerca di fermare il pestaggio del branco su un giovane e lo freddano con uno sparo alla fronte

Palermo si risveglia nel sangue, con una ferita inferta nel cuore della movida, in Piazza Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo. Paolo Taormina, 21 anni, figlio dei titolari di un noto bar della zona, ha cercato di sedare una rissa, provando a salvare un ragazzo da un brutale pestaggio. Ma è stato freddato con un colpo di pistola alla testa, sparato a distanza ravvicinata. I carabinieri che indagano sul brutale omicidio sono a caccia del killer, che si è poi dileguato con gli altri a bordo degli scooter. Palermo, 21enne ucciso per sedare una rissa e aiutare la vittima di un pestaggio del branco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Orrore sulla movida, 21enne cerca di fermare il pestaggio del branco su un giovane e lo freddano con uno sparo alla fronte

