Orrore lungo l’autostrada | due agnellini gettati come rifiuti uno trovato morto

Trentotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scoperta sconvolgente ha scosso Trento nelle ultime ore. Due agnellini appena nati sono stati trovati nei pressi dell’autostrada A22, sotto il Dos Trento: uno di loro era già morto, l’altro è stato soccorso in condizioni gravissime. A dare l’allarme è stata una signora di Piedicastello, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: orrore - lungo

Massacro del Circeo, orrore lungo 50 anni: Angelo Izzo lasciato libero di uccidere e le accuse ai giudici di Palermo

Orrore lungo il percorso naturalistico del fiume Panaro, donna legata e violentata: arrestato 20enne

Orrore lungo l’autostrada: due agnellini gettati come rifiuti, uno trovato morto

Orrore a Sulmona, violentano una dodicenne e postano il video. Indagati un coetaneo e un diciottenne - Un copione che si è ripetuto per mesi, sotto la minaccia di rendere pubblici i video dell'orrore. Si legge su ansa.it

L'orrore lungo di Gaza. La variabile tempo forse aiuta Netanyahu, non Israele - Le quotidiane immagini di orrore che ci vengono dalla città di Gaza, con il suo milione di abitanti, di cui 550. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Orrore Lungo L8217autostrada Due