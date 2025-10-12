Orrore lungo l’autostrada | due agnellini gettati come rifiuti uno trovato morto

Una scoperta sconvolgente ha scosso Trento nelle ultime ore. Due agnellini appena nati sono stati trovati nei pressi dell’autostrada A22, sotto il Dos Trento: uno di loro era già morto, l’altro è stato soccorso in condizioni gravissime. A dare l’allarme è stata una signora di Piedicastello, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

