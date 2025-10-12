Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nei pressi del casello autostradale di Frosinone. La vittima è Mario Grasso, 60 anni, dirigente del gruppo Leonardo, travolto fatalmente da un suv dei Vigili del fuoco vicino all’ex stabilimento Permaflex. Ricostruzione dei fatti: dinamica ancora sotto indagine. Secondo le prime verifiche, il veicolo dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone stava rientrando da un intervento a Cassino quando ha investito il pedone. Alla guida si trovava un pompiere in servizio. Gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia di Stato sono impegnati nella ricostruzione precisa dell’accaduto, valutando se la vittima stesse attraversando la carreggiata in un tratto privo di strisce pedonali o se sia stata coinvolta in una precedente collisione prima dell’impatto con il suv. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Orrore in strada, il big dell’azienda italiana travolto e ucciso da un suv dei Vigili del fuoco