Orrore in strada dirigente della Leonardo travolto e ucciso da un suv dei Vigili del fuoco
Si è trasformato in tragedia un drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, a ridosso del casello autostradale di Frosinone. A perdere la vita è stato Mario Grasso, 60 anni, dirigente del gruppo Leonardo, travolto da un suv dei Vigili del fuoco nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex. La dinamica dell’incidente ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo dei Vigili del fuoco, appartenente al comando provinciale di Frosinone, era di ritorno da una missione a Cassino quando ha investito l’uomo. Alla guida c’era un pompiere in servizio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
