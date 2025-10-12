Oroscopo Paolo Fox | le previsioni delle stelle di lunedì 13 ottobre 2025

Cosa prevede l' oroscopo di Paolo Fox per il 13 ottobre 2025? Riparte una nuova settimana. Partire con il piede giusto servirà a dare la giusta direzione alla propria mente. Queste 24 ore, forti della Luna in Cancro, promettono intensità e anche qualche risvolto sensazionale. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di lunedì 13 ottobre 2025, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere un oroscopo accurato. Oroscopo 13 ottobre Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - La giornata si presenta ricca di impegni e potenziali tensioni. In questo lunedì particolarmente intenso, sarebbe opportuno evitare confronti accesi e polemiche superflue. 🔗 Leggi su Ultimora.news

