Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 12 ottobre! La domenica si apre con un cielo dolce e rassicurante. Dopo una settimana di alti e bassi, le stelle invitano al relax e all’ascolto interiore. La Luna si muove in un segno sensibile e riflessivo, favorendo l’empatia e i rapporti più autentici. È un giorno ideale per rallentare, dedicarsi agli affetti e ritrovare la propria armonia. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 12 ottobre 2025, segno per segno. Chi ha corso troppo negli ultimi giorni sentirà il bisogno di fermarsi, respirare e ricaricarsi. C’è spazio per l’amore, ma anche per la riflessione: a volte basta una parola detta con sincerità per riavvicinare due cuori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 12 ottobre: meno responsabilità per il Capricorno, lucidità per il Toro