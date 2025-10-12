Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno | Cancro giorni di emozioni intense Pesci | weekend chiarificatore

Una settimana che parla di armonia, bellezza e nuovi equilibri. Il Sole avanza in Bilancia e l’energia diventa più chiara, più leggera, più relazionale. Ma la vera protagonista è Venere, che il 13 ottobre entra nello stesso segno e porta con sé grazia, diplomazia e desiderio di connessione autentica. È un cielo che invita a riscoprire il valore dell’incontro, del gesto gentile, del compromesso che costruisce. La Luna, da Cancro a Bilancia, accompagna il percorso con un movimento che va dalla sensibilità alla consapevolezza: emozione, espressione, poi equilibrio. Un periodo che apre il cuore ma chiede anche sincerità: per trovare armonia, bisogna prima capire cosa davvero risuona con noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

