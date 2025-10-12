Ariete. Amore: La Luna Piena illumina la tua sfera delle relazioni, portando a galla emozioni autentiche. Non aver paura di mostrare la tua vulnerabilità: è un atto di coraggio che l’altro saprà accogliere. Lavoro: È il momento di seminare, non di raccogliere. Un progetto apparentemente in stallo sta gettando radici profonde. Abbi fede e procedi con metodo. Salute: Cerca il contatto con l’acqua: un bagno caldo, una fontana in città, una passeggiata lungo un fiume. Il suo fluire scioglierà le tensioni accumulate. Questa settimana, Ariete, il cielo ti invita a una pausa contemplativa. Non è il tuo passo naturale, lo so, ma è in questo respiro che troverai la prossima direzione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Oroscopo della settimana che va dal 13 ottobre al 19 ottobre 2025