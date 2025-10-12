Ore chiave a Gaza | primo rilascio di ostaggi possibile già oggi

Sbircialanotizia.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ore che pesano come anni: nelle prossime 24 ore si gioca il momento più atteso dalla notte del 7 ottobre 2023. Israele conta di riabbracciare 20 ostaggi vivi e di riavere le salme degli altri trattenuti a Gaza, con trasferimenti sotto tutela della Croce Rossa. Ore decisive per gli ostaggi Secondo la portavoce del governo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

ore chiave a gaza primo rilascio di ostaggi possibile gi224 oggi

© Sbircialanotizia.it - Ore chiave a Gaza: primo rilascio di ostaggi possibile già oggi

In questa notizia si parla di: chiave - gaza

Vertice in Alaska, Meloni ai leader europei: “Serve pace giusta e dignitosa. Ruolo chiave degli arabi per Gaza”

Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza

Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza

ore chiave gaza primoNegoziati segreti sul futuro di Gaza tra Israele e Hamas, i 3 punti chiave e la minaccia di Donald Trump - Donald Trump parla di "discussioni positive con Hamas", telefonata tra Putin e Netanyahu ... Riporta virgilio.it

ore chiave gaza primoGaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ore Chiave Gaza Primo