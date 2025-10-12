Ore chiave a Gaza | primo rilascio di ostaggi possibile già oggi

Ore che pesano come anni: nelle prossime 24 ore si gioca il momento più atteso dalla notte del 7 ottobre 2023. Israele conta di riabbracciare 20 ostaggi vivi e di riavere le salme degli altri trattenuti a Gaza, con trasferimenti sotto tutela della Croce Rossa. Ore decisive per gli ostaggi Secondo la portavoce del governo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Ore chiave a Gaza: primo rilascio di ostaggi possibile già oggi

Vertice in Alaska, Meloni ai leader europei: “Serve pace giusta e dignitosa. Ruolo chiave degli arabi per Gaza”

Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza

Gioia Tauro, Chiave di Volta promuove una rete per l'accoglienza dei bambini di Gaza

#Pace per gradi: tutti i punti chiave del piano Trump su #Gaza e gli ostacoli che restano #Vistodavicino @CorriereTv @Corriere https://video.corriere.it/cronaca/approfondimenti/pace-per-gradi-tutti-i-punti-chiave-del-piano-trump-su-gaza-e-gli-ostacoli-che-rest - X Vai su X

Con il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa e dell’Aeronautica abbiamo approfondito alcuni scenari geopolitici attuali, tra cui il Piano Trump per la risoluzione della tragica situazione nella Striscia di Gaza: "Il ruolo chiave li gio Vai su Facebook

Negoziati segreti sul futuro di Gaza tra Israele e Hamas, i 3 punti chiave e la minaccia di Donald Trump - Donald Trump parla di "discussioni positive con Hamas", telefonata tra Putin e Netanyahu ... Riporta virgilio.it

Gaza, scoppia la pace tra Israele e Hamas. Anche il governo Netanyahu ratifica l'accordo - Il gabinetto del primo ministro Benjamin Netanyahu ha votato nella notte a favore dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza che, sul modello dei 20 ... iltempo.it scrive