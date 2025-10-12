Ordine di Malta il capo dei volontari | Mi sarei comprato una casa con i soldi spesi in ambulanze E i vertici viaggiano in jet privato
“Mi sarei comprato una casa, invece ho comprato ambulanze ”. Vincenzo Lucisano è un imprenditore lombardo che da quindici anni guida il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) a Monza e Brianza. Coordina 80 volontari locali, 500 in Lombardia. Portano pasti, vestiti e cure a chi vive per strada. A proprie spese. Nel mondo rovesciato del “Sovrano Ordine di Malta” – come ha rivelato il Fatto mercoledì scorso – il Gran Maestro e la sua corte volano in jet privati con maggiordomo e segretaria al seguito, e risiedono tra lussi e privilegi nel Palazzo Magistrale di via Condotti 68. Lucisano lo racconta con amarezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
