Ordine di Malta il capo dei volontari | Mi sarei comprato una casa con i soldi spesi in ambulanze E i vertici viaggiano in jet privato

Ilfattoquotidiano.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Mi sarei comprato una casa, invece ho comprato ambulanze ”. Vincenzo Lucisano è un imprenditore lombardo che da quindici anni guida il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) a Monza e Brianza. Coordina 80 volontari locali, 500 in Lombardia. Portano pasti, vestiti e cure a chi vive per strada. A proprie spese. Nel mondo rovesciato del “Sovrano Ordine di Malta” – come ha rivelato il Fatto mercoledì scorso – il Gran Maestro e la sua corte volano in jet privati con maggiordomo e segretaria al seguito, e risiedono tra lussi e privilegi nel Palazzo Magistrale di via Condotti 68. Lucisano lo racconta con amarezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

