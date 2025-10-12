Ora solare 2025 ci risiamo | quando spostare indietro le lancette
Torna l'ora solare. Al fatidico appuntamento manca ormai poco. Quest'anno le lancette andranno spostate alle 3 del mattino di domenica 26 ottobre 2025 che diventeranno le 2. In poche parole si tornerà indietro di un'ora e al mattino ci sarà un'ora di luce in più. Il rovescio della medaglia è che. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: solare - risiamo
