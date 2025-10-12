Opera Don Orione in lutto | si è spento nella notte don Gernaldo Conti
La comunità dei fedeli piange la scomparsa di don Gernaldo Conti, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza (Opera Don Orione). Don Gernaldo è stato accolto da Gesù, alle ore 01:10 di oggi, domenica 12 ottobre, presso il Santuario della Madre di Dio Incoronata.Al momento non è stata fissata la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
