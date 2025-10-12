Opera Don Orione in lutto | si è spento nella notte don Gernaldo Conti

Foggiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità dei fedeli piange la scomparsa di don Gernaldo Conti, sacerdote dei Figli della Divina Provvidenza (Opera Don Orione). Don Gernaldo è stato accolto da Gesù, alle ore 01:10 di oggi, domenica 12 ottobre, presso il Santuario della Madre di Dio Incoronata.Al momento non è stata fissata la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: orione - lutto

Albania: Opera Don Orione, a Elbasan aperta una mensa per i più fragili - Ad oggi sono due le comunità orionine, con due sacerdoti ciascuna, presenti nel Paese delle Aquile: una a Elbasan, ... agensir.it scrive

5G, l’Opera Don Orione:: "Con Iliad zero accordi" - "L’Opera Don Orione, allo stato, non ha sottoscritto impegni contrattuali con società che svolgono l’attività di realizzazione di rete di trasmissione radiomobile". Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Opera Don Orione Lutto