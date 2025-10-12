open week menopausa eventi e screening in rosa

Un momento della vita di ogni donna fatto di cambiamento ma anche possibilità, di evoluzione. L’Ast di Fermo aderisce all’ Open Week End Menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre prossimi, proprio per accompagnare le donne a vivere al meglio anche questa stagione della vita. In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre), la Fondazione Onda Ets dedica, infatti, le giornate dal 17 al 19 ottobre alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa, tra i quali il Presidio ospedaliero Murri di Fermo, ed offrendo loro servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

