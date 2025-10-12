Open Week menopausa Eventi e screening in rosa
Un momento della vita di ogni donna fatto di cambiamento ma anche possibilità, di evoluzione. L’Ast di Fermo aderisce all’ Open Week End Menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre prossimi, proprio per accompagnare le donne a vivere al meglio anche questa stagione della vita. In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre), la Fondazione Onda Ets dedica, infatti, le giornate dal 17 al 19 ottobre alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa, coinvolgendo gli ospedali con il Bollino Rosa, tra i quali il Presidio ospedaliero Murri di Fermo, ed offrendo loro servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi, consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali informativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: open - week
Teatro e danza: si parte con l’Open Week
Giornata mondiale del Cuore, open week a Torrette: visite gratuite per la prevenzione delle patologie cardiovascolari
Open Week sulle malattie cardiovascolari, al Policlinico due appuntamenti per informare e prevenire
Bisceglie: open week sulla Menopausa venerdì 17 ottobre In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’Open Week sulla Menopausa dal 17 al 19 ottobre coinvolgendo gli ospedali con - facebook.com Vai su Facebook
Open Week End Menopausa: Ast Fermo in prima linea per la salute femminile - Ginecologhe e specialisti disponibili per visite, ecografie e pap test gratuiti L’Ast di Fermo partecipa all’Open Week End Menopausa, in programma dal 17 al 19 ottobre, in occasione della Giornata Mon ... Si legge su youtvrs.it
'Menopausa: il benessere ricomincia da qui': Open day al Consultorio di Volterra - Una mattinata dedicata al benessere femminile in menopausa: è l’iniziativa promossa dal Consultorio di Volterra, in programma martedì 14 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il reparto di Ginecologia del ... Scrive pisatoday.it