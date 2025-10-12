Open Banking | in Italia crescita lenta ma potenziale elevato
Secondo l’ultimo Rapporto sull’ Open Banking in Italia della Banca d’Italia, il settore mostra segnali di consolidamento ma resta marginale rispetto al totale dei pagamenti digitali. Solo lo 0,13% dei bonifici online è effettuato tramite piattaforme Open Banking, evidenziando un’ adozione ancora limitata tra i consumatori. Il modello, introdotto con la direttiva PSD2, consente a terze parti autorizzate (TPP) di accedere ai dati dei conti correnti per offrire nuovi servizi finanziari, ma la diffusione è frenata da una scarsa consapevolezza degli utenti e da performance tecniche non sempre ottimali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
