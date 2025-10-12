ONUGuterres al summit pace in Egitto

2.09 Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, è partito per l'Egitto per partecipare al summit per la pace in programma a Sharm el-Sheikh. L'incontro, che riunisce leader regionali e internazionali, mira a rilanciare il dialogo e favorire la stabilità in Medio Oriente. Secondo quanto comunicato dall'ONU, Guterres tornerà a New York mercoledì dopo una serie di colloqui bilaterali. La missione si inserisce negli sforzi diplomatici del Segretario generale per promuovere soluzioni pacifiche alle crisi globali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Media, 'summit pace in Egitto presieduto da Sisi e Trump' - La cerimonia di lunedì per la firma dell'accordo di pace tra Israele e Hamas sarà copresieduta dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e da quello americano Donald Trump. Secondo ansa.it

Pace di FerragostoStati Uniti, Egitto e Qatar chiedono con tono assertivo la ripresa immediata delle trattative - «Basta scuse»: il comunicato congiunto dei tre paesi mediatori lancia la richiesta perentoria di un incontro a Doha o al Cairo tra i rappresentanti di Hamas e Israele. Scrive linkiesta.it