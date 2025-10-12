Onu paralizzata e gestione pandemica fallimentare | perché è urgente riformare le istituzioni

di Sara Gandini e Paolo Bartolini La sfiducia nelle istituzioni e negli organismi “ufficiali” – soprattutto internazionali – si sta diffondendo sempre più nel corpo delle nostre società (post) democratiche. Ci sono buoni motivi, certo, vista la continua infiltrazione dei poteri economici nelle decisioni degli Stati e nelle realtà sovranazionali che dovrebbero garantire il rispetto del diritto. La gestione pandemica, perlopiù fallimentare e segnata da alcune giustizie intollerabili, ha acuito il sentimento polemico verso le organizzazioni preposte a dettare le linee guida per tutelare la salute delle persone e per regolare le dinamiche conflittuali globali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

