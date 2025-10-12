OnePlus 15 sarà il primo modello con display BOE di terza generazione

La compagnia cinese ha svelato nuovi dettagli sul display BOE di terza generazione di OnePlus 15, che porterà con sè diverse novità.

