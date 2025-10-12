Omicidio Resinovich il marito si difende in tv | Perché Sterpin ha cancellato dei messaggi con Liliana?
Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste, è stato ospite della puntata di domenica 12 ottobre di 'Verissimo'. Indagato per l'omicidio della donna, ha parlato anche di Claudio Sterpin, presunto amante della moglie: "Prima di andare in Questura Sterpin ha cancellato dei messaggi che ho trovato sul cellulare di Liliana. Bisogna chiedergli perché lo ha fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: omicidio - resinovich
