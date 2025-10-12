Omicidio Resinovich il marito si difende in tv | Perché Sterpin ha cancellato dei messaggi con Liliana?

Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio 2022 a Trieste, è stato ospite della puntata di domenica 12 ottobre di 'Verissimo'. Indagato per l'omicidio della donna, ha parlato anche di Claudio Sterpin, presunto amante della moglie: "Prima di andare in Questura Sterpin ha cancellato dei messaggi che ho trovato sul cellulare di Liliana. Bisogna chiedergli perché lo ha fatto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin racconta la seconda perquisizione della polizia

Omicidio Liliana Resinovich, nuove rivelazioni di Claudio Sterpin: "Premeditato, doveva accadere quel martedì"

Omicidio Liliana Resinovich, il mistero della telefonata di Sebastiano Visintin dal suo laboratorio

omicidio resinovich marito difendeSebastiano Visintin in lacrime a Verissimo: «La mamma di Liliana Resinovich non voleva che ci sposassimo». Il mistero dei 4 sms (cancellati) di Sterpin - Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, è stato ospite oggi, domenica 12 ottobre, nel salotto di Silvia ... Secondo ilgazzettino.it

omicidio resinovich marito difendeLiliana Resinovich, storia del giallo di Trieste/ Cos’è successo: dalla scomparsa alle svolte investigative - Dalla scomparsa al ritrovamento, dall'ipotesi suicidio alla pista dell'omicidio ... Segnala ilsussidiario.net

