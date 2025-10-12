Omicidio Paolo Taormina | ‘Importunata la mia ragazza’ Gaetano Maranzano tra collane a forma di pistola e TikTok

La confessione dopo l’arresto: “L’ho colpito, mi aveva mancato di rispetto”. Ha parlato a lungo, davanti ai carabinieri del Comando provinciale di Palermo, Gaetano Maranzano, 28 anni, originario del quartiere Zen e con precedenti per rissa e droga. È lui che avrebbe ammesso di avere ucciso, la scorsa notte, Paolo Taormina, 21 anni, nel pieno della movida palermitana, a pochi passi dal Teatro Massimo. L’omicidio è avvenuto in una piazza affollata, tra locali e giovani che affollavano il centro cittadino. Secondo la prima ricostruzione, Maranzano avrebbe riconosciuto la vittima nel corso di una rissa, ricordando vecchie tensioni legate a presunte avances di Taormina nei confronti della sua fidanzata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

